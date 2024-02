PKO Ekstraklasa. Lukas Podolski dokucza Piastowi Gliwice po derbach. Wszędzie wrzuca kurę i koguta

Lukas Podolski o Piaście Gliwice

Podolski lubi zwrócić na siebie uwagę nie tylko na boisku. Najpierw jednak "przemówił" właśnie podczas sobotniego meczu. Po przerwie wspaniałym, firmowym uderzeniem podwyższył wynik na 3:0. Trafił z dalszej odległości, pod poprzeczkę, a zaraz potem pobiegł świętować z kibicami i trenerem Janem Urbanem.

Po wygranym 3:1 spotkaniu Podolski nie przepuścił okazji do naigrywania się z Piasta. Drwił już zresztą półtora roku temu, kiedy przyrównał stadion przy Okrzei do... kurnika. Była to odpowiedź na zaczepkę ze strony gliwiczan, którzy wrzucili zdjęcie nowej trybuny w Zabrzu i starej (dziś wyburzonej), kwitując internetowym hasłem: "Instagram vs Reality".

Skrót meczu Piast Gliwice - Górnik Zabrze 1:3. Bomba Podolskiego