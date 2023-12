PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław podał plan zimowych przygotowań. Obóz w Chorwacji oraz sparing z RB Salzburg Bartosz Głąb

Plan zimowych przygotowań Śląska Wrocław. Paweł Relikowski / Polska Press

PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław podał plan zimowych przygotowań do wiosennych zmagań o tytuł mistrza Polski. Lider tabeli do treningów wróci 10 stycznia, poleci na obóz do Chorwacji, a pod koniec miesiąca zagra mecz sparingowy z RB Salzburg. Zobacz szczegółowy plan przygotowań wrocławskiego klubu.