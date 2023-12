PKO Ekstraklasa. Widzew Łódź zimą będzie mieć dwa obozy. Zobacz pełen plan przygotowań łodzian

PKO Ekstraklasa. Widzew Łódź zimą będzie mieć dwa zgrupowania

Dwa zgrupowania – w Turcji i Uniejowie – oraz pięć meczów kontrolnych zaplanował sztab szkoleniowy piłkarzy Widzewa w ramach przygotowań do drugiej części sezonu ekstraklasy. Łodzianie treningi wznowią 8 stycznia.

PKO Ekstraklasa. Widzew Łódź poleci na obóz do Antalyi

23 stycznia łodzianie rozpoczną zgrupowanie w Antalyi w Turcji , podczas którego rozegrają trzy sparingi z zagranicznymi rywalami. Formę Widzewa sprawdzą drużyny: słowackiego AS Trencin (26 stycznia), czeskiego Slovana Liberec (31 stycznia) i jeszcze jeden zespół, który nie jest jeszcze znany.

Do kraju zespół wróci 1 lutego i tydzień później wyjedzie na drugi obóz do Uniejowa, w trakcie którego będzie przygotowywać się bezpośrednio do pierwszego ligowego meczu w nowym roku, zaplanowanego na 11 lutego spotkania w Łodzi z Jagiellonią Białystok.

Czterokrotni mistrzowie Polski w 19 rozegranych do tej pory meczach zdobyli 22 punktów i zajmują 12. miejsce w tabeli ekstraklasy.