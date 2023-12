Pogoń Szczecin ograła Widzew Łódź w ostatnim meczu rundy jesiennej. Na środku obrony w RTS-ie wystąpił 16-letni Paweł Kwiatkowski

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin 1:2 (1:1)

Pierwsza bramka w tym meczu padła w 43. minucie. Kapitalne prostopadłe podanie Andrejsa Ciganiksa między stoperów do Frana Alvareza. Hiszpan przyjął piłkę prawą nogą i uderzył płasko lewą w stronę dalszego (prawego) rogu. Valentin Cojocaru był bezradny. Odpowiedź Pogoni przyszła bardzo szybko, gdyż w doliczonym czasie pierwszej połowy Alexander Gorgon dostał piłkę w szesnastce gospodarzy. Zgubił na "zamach" Juana Ibizę. Do futbolówki dopadł Kamil Grosicki, który mocnym uderzeniem po ziemi doprowadził do remisu.