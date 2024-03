Raków Częstochowa - Lech Poznań ONLINE. Czas na hit niedzieli przy Limanowskiego. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Raków Częstochowa - Lech Poznań ONLINE

Drużyna Rakowa Częstochowa przechodzi obecnie przez nie najlepsze chwile. Piłkarze Dawida Szwargi w ostatniej kolejce ligowej zaliczyli kolejną wpadkę. Zremisowali bezbramkowo ze Stalą Mielec.

Co gorsza - w tygodniu pożegnali się definitywnie z tegoroczną edycją Fortuna Pucharu Polski. "Medaliki" dały się zdominować Piastowi Gliwice u siebie i sromotnie poległy w województwie śląskim 0:3. Bramki dla gliwiczan zdobywali Tomas Huk, Jakub Czerwiński oraz Jorge Felix.

Mimo nie najlepszego początku wciąż "Medaliki" mają szansę podgonić lekko czołówkę ligi, a co za tym idzie walczyć o mistrzostwo Polski. Drużyna spod Jasnej Góry zajmuje szóste miejsce ze stratą dziewięciu punktów do nowego lidera - Śląska Wrocław. Jeśli przegra z "Kolejorzem" w niedzielę sytuacja może stać się bardzo, ale to bardzo niekomfortowa.