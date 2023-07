Raków Częstochowa znowu dopisał cenne punkty do rankingu UEFA. Polska niedługo może wyprzedzić Chorwację i wskoczyć na 21. miejsce

Raków Częstochowa dopisał kolejne 0,250 pkt

Raków Częstochowa gra w eliminacjach europejskich pucharów nie tylko dla siebie, ale także dla całej Polski. Wygrana w eliminacjach europejskich pucharów oznacza dopisanie 0,250 pkt do rankingu UEFA. Środowe zwycięstwo z Karabachem Agdam oznacza, że Polska jest już bardzo blisko Chorwacji, która w tabeli UEFA jest na 21. miejscu.

UEFA niedawno zapowiedziała nowy format europejskich pucharów. Od sezonu 2024/2025 kibice nie będą oglądać słynnych zmagań fazy grupowej. Zamiast tego powstanie jedna duża tabela ligowa. Każdy zespół zagra osiem lub sześć spotkań (w zależności od rozgrywek).

Jaki to ma wpływ na eliminacje Ligi Mistrzów? Jak zwykle niezawodny był Jan Sikorski, który na swoim blogu rozłożył wszystko na czynniki pierwsze. Mistrzowie krajów z miejsc 23-55 w rankingu UEFA będą grać od I rundy. Od II rundy będą występować mistrzowie z krajów z miejsc 15-22. Obecnie Polska jest na 22. pozycji, ale to bardzo szybko może się zmienić. Jeśli UEFA dopisze Rosji punkty automatycznie (rok temu UEFA dodała Rosji 4,333 pkt), nasz północny sąsiad awansuje o kilka miejsc. Obecnie naszym celem powinno być dążenie do utrzymania (lub odzyskania) 22. miejsca.