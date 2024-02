RB Lipsk - Real Madryt ONLINE. "Królewscy" wypracują zaliczkę w Niemczech? Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO Bartosz Głąb

Rodrygo i Vinicius Junior w meczu Realu Madryt. PAP/EPA

RB Lipsk - Real Madryt ONLINE. W pierwszym meczu 1/8 finałów Ligi Mistrzów "Królewscy" pojadą do Lipska zmierzyć się z tamtejszym RB. Drużyna z Hiszpanii wypracuje sobie zaliczkę przed rewanżem w Madrycie? Gdzie oglądać spotkanie RB Lipsk - Real Madryt na żywo w telewizji? Sprawdź, gdzie stream online. Pierwszy gwizdek we wtorek o godzinie 21:00. Zapraszamy do relacji LIVE w GOL24!