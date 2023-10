Rekordowy wyjazd kibiców Lecha Poznań na mecz z Zawiszą Bydgoszcz w Pucharze Polski. "Łączy nas zgoda z ŁKS-em"

Kibice na meczu Zawisza Bydgoszcz - Lech Poznań

Widowisko śledziło około 14 tys. widzów. Znaczący procent stanowili właśnie kibice Lecha. W przeddzień meczu poinformowali, że Zawisza przyznał im zdecydowanie większą pulę niż regulaminowe 5 procent - w tym przypadku 700 osób.

- Stosunki z Zawiszą są neutralne. Łączy nas zgoda z ŁKS-em. To będzie sportowo-kibicowskie święto, gdzie mimo nie najlepszego terminu, pojawi się komplet kibiców w tym 4 tysiące z całej Wielkopolski - informowali w poniedziałek sympatycy niebiesko-białych.

Tym samym udało się o okrągły tysiąc przebić dotychczasowy rekord rundy - z ligowego meczu z Zagłębiem Lubin.

We wtorek lechici mieli do przejechania nieco ponad sto kilometrów. Z Poznania również w dniu spotkania do Bydgoszczy wybrali się piłkarze - w tym oczekujący na debiut Ali Gholizadeh, na którego przeznaczono ponoć rekordowe 1,8 mln euro.