Reprezentacja. Polska - Szwecja. Optymalny skład reprezentacji Polski na mecz ze Szwecją

Reprezentacja. Polska - Szwecja. Już we wtorek finał baraży do mistrzostw świata 2022 w Katarze. W decydującym spotkaniu o wszystko biało-czerwoni zmierzą się ze Szwecją. Przed tym pojedynkiem spory ból głowy ma Czesław Michniewicz. Selekcjoner na pewno nie będzie mógł liczyć na wszystkich powołanych zawodników. Sprawdź najlepszy możliwy skład Polski na mecz ze Szwecją według redakcji GOL24.pl! Kliknij strzałkę W PRAWO, by przejść do pierwszego zdjęcia >>

Bartek Syta