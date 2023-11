Sędziowie w województwie lubelskim ogłosili strajk. Nie wyjdą na boiska. Protestują przeciwko przemocy

Wielki strajk wśród sędziów. Czy mecze się odbędą?

- Sędziowie z tego poziomu dawno nie byli tak aktywni w meczach na tak niskim poziomie rozgrywkowym. Widocznie musieli dostać jasny sygnał, jak bardzo są potrzebni, i pewnie bardzo nie wypadało im odmówić - powiedział anonimowy sędzia w rozmowie z Rafałem Rostkowskim.

Przemoc wobec sędziów to bardzo duży problem nie tylko w Polsce. Ostatni zostały poczynione odpowiednie kroki, aby to zmienić. Niedługo nastąpią bardzo ważne zmiany w przepisach odnoszące się do arbitrów. Sędziowie mają być traktowani jak funkcjonariusze publiczni. To będzie oznaczało dużo większą ochronę na wszystkich szczeblach rozgrywkowych.