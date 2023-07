Skrót meczu Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów 2:1. Bartłomiej Kludka zgłosił kandydaturę na na gola sezonu [WIDEO]

Bramki z meczu Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów

Ten mecz miał szalony przebieg. Ruch wyszedł na prowadzenie, chociaż w akcji nie oddał celnego strzału. Po uderzeniu w słupek Daniela Szczepana piłka nabiła bowiem stopera Zagłębia, Aleksa Ławniczaka, po czym wpadła do siatki.

Zagłębie długo grało słabo i przewidywalnie, ale w sumie zdobyło cztery bramki. Cztery, nie dwie. Dwie pierwsze odwołał bowiem system VAR. Sędzia Jarosław Przybył najpierw odgwizdał rękę Bartosza Kopacza (odwołany gol Ławniczaka), a potem pozycję spaloną u Damjana Bohara.

Zawziętość w szeregach Zagłębia była jednak niezwykła. Do remisu po zagraniu Mateusza Grzybka doprowadził zmiennik Tomasz Makowski. A potem sektor gości uciszył Bartłomiej Kłudka. Przepiękny wolej z dalszej odległości to pewna nominacja do najpiękniejszego gola całego sezonu - choć dopiero ten wystartował!