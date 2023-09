Śląsk Wrocław - Piast Gliwice ONLINE. Gospodarze chcą utrzymać pozycję lidera. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław - Piast Gliwice ONLINE

W sobotę do Wrocławia przyjedzie Piast , który wyspecjalizował się w remisach, odnotowując ich już sześć. Gliwiczanie podobnie jak wiosną mało bramek tracą, stąd tylko jedna porażka, ale mają spory problem ze skutecznością, co przekłada się na tylko jedno zwycięstwo.

Tabela wciąż nie do końca oddaje układ sił i wyniki poszczególnych zespołów, bo nie zostały nadrobione zaległości powstałe, gdy cztery polskie drużyny walczyły o awans do faz grupowych europejskich pucharów. Prowadzi Śląsk , który ma 16 punktów, ale jako jedyny z czołowej czwórki wychodził na boisko sześć razy. Zespół trenera Jacka Magiery zaczął sezon nieszczególnie, ale później wkroczył na zwycięską ścieżkę, a licznik kolejnych wygranych wskazuje już pięć.

- Formacja obronna wraz z bramkarzem Frantiskiem Plachem jest najmocniejszą stroną Piasta. Nie jest to pierwszy sezon, gdy Piast traci tak mało bramek. Chcemy jednak skruszyć ten mur - powiedział Konczkowski, cytowany na stronie internetowej wrocławskiego klubu.

W dwóch poprzednich sezonach gliwiczanie wygrywali na stadionie Śląska, a potyczki na ich obiekcie kończyły się remisami. (PAP)

Jacek Magiera, trener Śląska: - Myślę, że może nawet ani razu nie użyłem w szatni słowa lider. Jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli i doceniamy to, bo wiemy, gdzie byliśmy jeszcze niedawno. Trzeba to szanować i pracować, aby nie być zadowolonym tylko z tego co już się wydarzyło. Nic wielkiego jeszcze nie zrobiliśmy. Jest optymizm, jest dobra energia. Mamy pierwsze miejsce i najlepszego strzelca. Trzeba to utrzymać i potwierdzać naszą dyspozycję. Taki mamy cel. Ze szczytu na dno jest bardzo blisko i dobrze o tym wiemy. Musimy mieć się na baczności, bo liga jest bardzo długa. Chcemy cieszyć się tym momentem jak najdłużej. Wiemy, jak trudno jest wygrać trzy, cztery czy pięć meczów z rzędu. Mówię w szatni więcej o pazerności, a nie zadowoleniu, które jest z nami. Pazerny sportowiec chce się rozwijać, dobrze bronić i dobrze atakować. (slaskwroclaw.pl)