Transmisja i stream z meczu Wisła Kraków - Piast Gliwice. Półfinał Pucharu Polski za darmo w telewizji Jacek Czaplewski

Wisła Kraków albo Piast Gliwice awansuje jako pierwszy do finału Fortuna Pucharu Polski. Mecz 1/2 finału odbędzie się bowiem w środę 3 kwietnia o godzinie 17:30. Transmisja na żywo wyjątkowo na dwóch kanałach w tym jednym ogólnodostępnym. Zapłacić trzeba będzie za to za stream w internecie. I to niemało.