Trener Legii Warszawa Kosta Runjaić zachwycony Jagiellonią Białystok: Najlepsza drużyna tego sezonu

Kosta Runjaić o meczu Legia - Jagiellonia

- To był ciekawy mecz dla widzów - uważa trener Legii. Oba zespoły grały ofensywnie i próbowały strzelić gola. Mieliśmy okazję do podwyższenia na 2:0, ale niestety się nie udało. W drugiej połowie zaczęliśmy bronić zbyt głęboko. Nie wyglądało to tak, jak sobie założyliśmy, ale wynikało to również z wysokiej klasy rywala. Straciliśmy gola w zbyt łatwy sposób. Mogliśmy bronić lepiej. Przed nami siedem meczów. Nie zmienimy swojego nastawienia. Postaramy się wygrać je wszystkie.

Oprawa Warriors na Żylecie. Kibice na meczu Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

Runjaić rozwinął się także w sprawie Jagiellonii. Docenił ją: - Chcemy wygrać każdy mecz do końca sezonu. Tracimy siedem punktów do lidera. Jagiellonia jest bardzo stabilnym zespołem. To najlepsza drużyna tego sezonu. Mają dobrą strategię i szeroką ławkę rezerwowych. Są faworytami do zdobycia mistrzostwa. Jednak wciąż wiele może się zmienić. Chcemy zakończyć sezon co najmniej w czołowej trójce.