UEFA z kolejnym szalonym pomysłem. Media: Kluby z Arabii... w Lidze Mistrzów! "To koniec dawnych rozgrywek" Piotr Rzepecki

AFP/East News

Tego lata trwa prawdziwy import piłkarskich gwiazd do Arabii Saudyjskiej. Kibice coraz odważniej zastanawiają się, czy nie wykupić telewizji, która transmituje tamtejsze rozgrywki. Okazuje się, że być może wkrótce nie będzie to konieczne, by obejrzeć tamtejszych piłkarzy w akcji. Portal Calciomercato podaje, że wkrótce kluby z Arabii mogą dostać dziką kartę na rozgrywki Ligi Mistrzów!