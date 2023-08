Abha Club Czesława Michniewicza znowu przegrywa. Tym razem w 3. kolejce ligi saudyjskiej przeciwko Al-Taawon (0:1). Grał Grzegorz Krychowiak

Kolejna porażka Czesława Michniewicza w Arabii!

Arbiter spotkania do końca pierwszej połowy dorzucił jeszcze pięć. W pierwszej minucie doliczonego czasu gry żółtą kartką ukarany został Fakad Bin Jumayah , który w ostry sposób potraktował pomocnika gospodarzy. Pierwszy protestować podbiegł do sędziego głównego... Grzegorz Krychowiak .

Bilans Michniewicza w Arabii

Do tej pory Michniewicz na Bliskim Wschodzie wygrał raptem raz i to z niżej notowanym Al-Raed (1:0) go golu Omara Al-Ruwailiego w 57. minucie w poprzedniej serii gier. Poza tym na swoim koncie były selekcjoner reprezentacji Polski zanotował porażkę na inaugurację z głównym kandydatem do końcowego triumfu - Al-Hilal.