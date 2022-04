Adam Majewski po meczu z Zagłębiem: Sztuką jest przegrać taki mecz

- Co tu dużo mówić. Sztuką jest przegrać taki mecz, w którym do 70. minuty byliśmy lepszym zespołem na boisku. Ciężko wygrać tracąc bramki w taki sposób. Do tego czasu graliśmy moim zdaniem dobrze. Szkoda nieuznanej bramki i odwołanego karnego, ale dla nas ten mecz jest już przeszłością. Przed nami kolejny ważny mecz przeciwko Warcie Poznań i już się na tym skupiamy - powiedział po meczu Zagłębie Lubin - Stal Mielec (3:1) Adam Majewski.

źródło: Zagłębie Lubin

Piłkarz meczu: Erik Daniel

Atrakcyjność meczu: 6/10