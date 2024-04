Rezerwy Legii Warszawa bliżej awansu do 2 ligi. Emocje w meczu na szczycie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki przez błędy Kacpra Tobiasza Jacek Czaplewski

Tobiasz "zadbał" o emocje w końcówce Youtube/Akademia Legii

W derbowym meczu na szczycie 3 ligi rezerwy Legii Warszawa wygrały z prowadzącą Pogonią Grodzisk Mazowiecki 4:3. Dublet ustrzelił Grek Minas Vasiliadis. Mimo sukcesu nie doszło do zamiany miejscami w tabeli. Znacząco stopniała za to strata legionistów, którym dzisiaj nie pomógł bramkarz Kacper Tobiasz przesunięty z pierwszej drużyny. To przez jego koszmarne błędy w ciągu minuty goście złapali kontakt, strzelając tuż przed doliczonym czasem dwa gole.