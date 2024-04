Adrian Siemieniec ocenił mecz Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok: Wywozimy punkt. Pod koniec maja dowiemy się, ile jest wart

Adrian Siemieniec o meczu Legia - Jagiellonia

- Nie jest łatwo grać w półfinale Pucharu Polski na stadionie Pogoni Szczecin, a potem walczyć o ligowe punkty z Legią przy Łazienkowskiej. Biorąc pod uwagę to, że do przerwy przegrywaliśmy 0:1, nie było łatwo wrócić do spotkania. Zespół wierzył do końca, walczył i w trudnym momencie pokazał charakter. Kibice fantastycznie nas wpierali. Ich doping i wsparcie było czuć - stwierdził trener Jagiellonii.

- Mecze w środku tygodnia zostawiają jakiś ślad. Szczególnie, że graliśmy dogrywkę z Pogonią. Zdawaliśmy sobie sprawę ze zmęczenia. Chcieliśmy jednak wierzyć w to, że fizycznie jesteśmy w stanie nawiązać rywalizację i się przeciwstawić. Ważna była praca całego sztabu medycznego: fizjoterapeutów i trenerów przygotowania motorycznego. Do końca wierzyliśmy w to, że możemy zapunktować. W drugiej połowie przejęliśmy kontrolę nad tym spotkaniem i finalnie to nagrodziło nas bramką, z której się cieszymy - dodał Siemieniec.