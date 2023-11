Afera alkoholowa w reprezentacji Polski. Zbigniew Boniek skomentował wybryk kadrowiczów Marcina Włodarskiego. "Chce mi się płakać"

Zbigniew Boniek komentuje aferę alkoholową

Sprawą żyją media, komentują zachowanie młodych piłkarzy ludzie piłki. O incydencie wypowiedział się także Zbigniew Boniek, były prezes PZPN. - 4 piłkarzy wraca do kraju. Dobra decyzja PZPN. Ale jak pomyśle o rodzicach, dziadkach tych chłopaków, to chce mi się płakać. Tak niszczyć sobie marzenia… - czytamy.

Informacja o wykluczeniu czwórki piłkarzy z kadry do lat 17 niewątpliwie spadła jak grom z jasnego nieba.

Kulesza: Nie ma innej możliwości jak kara dyscyplinarna

Trener Marcin Włodarski ma problem, bo wspomniana czwórka (Oskar Tomczyk, Filip Wolski, Jan Łabędzki i Filip Rózga) wybędzie z Indonezji, gdzie wkrótce Biało-Czerwoni rozpoczną mistrzostwa świata.

Pierwszym meczem Polaków będzie mecz z Japonią 11 listopada. Do dyspozycji selekcjoner ma ledwie 17 zawodników. PZPN rozmawia z FIFĄ, by dowołać piłkarzy, bo to bardzo cios dla kadry.