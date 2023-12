Ampfutbolowe podsumowanie 2023 roku. Polska odniosła wiele sukcesów

- Za nami bardzo owocny rok, a wierzymy, że kolejny będzie jeszcze lepszy. Celem na 2024 są dwa złote medale – mówi prezes Amp Futbol Polska, Mateusz Widłak. – Przed nami dwie bardzo ważne imprezy. W czerwcu mistrzostwa Europy seniorów, w listopadzie pierwsze w historii mistrzostwa świata kobiet. Do Francji i do Kolumbii pojedziemy z wielkimi nadziejami. W przypadku kobiet turniej jest pewną niewiadomą, bo na dziś trudno ocenić, jaki będzie skład i poziom poszczególnych drużyn. Polska jest jednym z liderów tego ruchu, więc gorąco liczymy na dobry występ - powiedziała piłkarka.

- Był pomysł, by do rozgrywek zgłosić kobiecą drużynę, ale chyba do tego nie dojdzie. Planujemy, by przy okazji turniejów PZU Amp Futbol Ekstraklasy odbywały się także mecze kobiet. Podzielimy je na dwie lub trzy drużyny, w zależności od frekwencji, i będą miały okazję, by rywalizować z sobą w warunkach meczowy - stwierdził prezes Amp Futbol Polska, Mateusz Widłak. (opracowanie materiału od Amp Futbol Polska)