Thomas Tuchel nie zdobędzie tytułu mistrzowskiego w Bayernie Monachium. Szkoleniowiec nie wytrzymał. "Mój trenerski honor ucierpiał"

Thomas Tuchel odpowiada prezesowi Bayernu Monachium

Trener trzeba przyznać, że w trwającym sezonie może nie zdobyć żadnego trofeum dla Bayernu Monachium. A już na pewno nie włoży do swojej gabloty mistrzostwa Niemiec. Bayer 04 Leverkusen ubiegł szkoleniowca, który pod wodzą Xabiego Alonso nie przegrał - uwaga - od 46 meczów i przed dwoma tygodniami już oficjalnie świętowano pierwszy w historii tytuł mistrzowski. To dla zarządu bawarskiego klubu może być za wiele. Przez lata przyzwyczaili się, iż to oni dominują na krajowej arenie.

Bayern co prawda cały czas jest w grze w elitarnej Lidze Mistrzów. W półfinale zmierzy się z Realem Madryt, ale nawet w przypadku zwycięstwa w prestiżowych rozgrywkach drogi między szkoleniowcem, a klubem mogą się najzwyczajniej w świecie rozejść. Bundesliga to jednak oczko w głowie prezesa klubu Uliego Hoeness.