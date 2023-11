Artur Rudko mógł zagrać z FC Barceloną w Lidze Mistrzów. Były gracz Lecha Poznań cały mecz spędził na ławce rezerwowych

Artur Rudko to jeden z największych niewypałów transferowych Lecha Poznań w XXI wieku. Ukraiński bramkarz przyszedł do "Kolejorza" na zasadzie wypożyczenia w lipcu 2022 roku. Niestety golkiper od samego początku prezentował się fatalnie. Kibice Lecha z pewnością na długo zapamiętają mecz z Karabachem Agdam, w którym Rudko zawalił kilka bramek. Piotr Rutkowski w wywiadzie z "Meczykami" powiedział, czemu zdecydował się na taki transfer.

- Zawodnik przyszedł do nas z dużą pensją. Nie będę oceniał piłkarza po trzech, czterech meczach. Jeśli nie możemy go ocenić to nie możemy powiedzieć, na co on zasługuje. Umówmy się, że ocenimy go za pół roku lub za rok. Wtedy powiemy, na co on zasługuje lub nie.