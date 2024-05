Mecz Korona Kielce - Piast Gliwice online. Arcyważne spotkanie dla gospodarzy. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Korona Kielce - Piast Gliwice ONLINE. Walka o utrzymanie trwa

Walka o mistrzostwo Polski w sezonie 2023/24 będzie niezwykle ciekawa, ale na dole tabeli także czekają nas wielkie emocje. Kilka zespołów powalczy o zajęcie 15. miejsca, które da utrzymanie w Ekstraklasie. Na razie w "czerwonej strefie" jest ŁKS Łódź, Ruch Chorzów oraz Korona Kielce, ale to może zmienić się po niedzielnych meczach.

Korona Kielce, która do bezpiecznej Puszczy Niepołomice traci dwa punkty, w niedzielę o godzinie 15:00 zagra z Piastem Gliwice. Wygrana ekipy Kamila Kuzery będzie oznaczała wyprzedzenie beniaminka i względny spokój przed następną kolejką.

Kamil Kuzera, trener Korony Kielece: - Wszystko zależy od nas. Jeżeli popatrzymy sobie na zestaw par do końca sezonu, to nie jesteśmy w złej sytuacji. Wygrywając z Piastem moim zdaniem wyjdziemy ze strefy spadkowej i będziemy w lepszej sytuacji, natomiast to jest piłka nożna i zawsze może zdarzyć się, że przegrasz. Wiemy, że do końca będziemy musieli się mocno strzelać, żeby pozostać w lidze. (cyt: WP Sportowe Fakty)