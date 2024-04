Bayern Monachium wybrał następcę Manuela Neuera. Alexander Nübel podpisał nowy 5-letni kontrakt z "Die Roten"

Manuel Neuer ma 38 lat. Zastąpi go Alexander Nübel

Bayern powoli przygotowuje się do końca kariery w wykonaniu swojego lidera. Bramkarz ma 38 lat, dlatego przed nim jeszcze maksymalnie 2-3 sezony. "Die Roten" postanowili, że następcy Neuera poszukają... w swoim zespole. Rekordowy mistrz Niemiec o pięć lat przedłużył umowę Alexandra Nübela, który do tej pory był wysyłany na wypożyczenia do AS Monaco i Stuttgartu. Najważniejszą decyzją jest fakt, że 27-latek nadal będzie reprezentował barwy VfB, aby nie siedzieć bezczynnie na ławce Bayernu.