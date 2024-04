Mecz Bayern Monachium - Real Madryt online. Czas na półfinały. Zaczynamy na Allianz Arenie! Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Bayern Monachium - Real Madryt. Gdzie oglądać w telewizji?

Bayern Monachium prowadzony przez Thomasa Tuchela w Bundeslidze może i rozczarowywać, ale jego podopieczni w elitarnych rozgrywkach spod egidy UEFA póki co nie zawodzą i pewnie przechodzą kolejne szczeble tegorocznej drabinki. W półfinale mogą zacząć się schody dla bawarskiej ekipy. Spotkają się bowiem z 14-krotnym zdobywcą tego pucharu, czyli Realem Madryt . "Królewscy" bowiem szczególnie sobie upodobali te rozgrywki i w nich często potrafią przenosić góry.

W ostatnich dniach jednak w Bayernie było szczególnie gorąco. Zawrzało między innymi na linii trener, a honorowy prezes Uli Hoeness , który zarzucił Thomasowi Tuchelowi , że nie potrafi dotrzeć do młodych piłkarzy z akademii. Szkoleniowiec, który w Chelsea czy Borussi Dortmund bardzo chętnie stawiał na wychowanków szybko sprostował słowa uznanej persony w niemieckim klubie. Jego zdaniem to był cios poniżej pasa.

Z kolei Real Madryt jest po niewiarygodnych męczarniach z Manchesterem City. "Obywatele" przez większość ćwierćfinałowego meczu atakowali, ale zabrakło konkretów. W konsekwencji podopieczni Carlo Ancelottiego doprowadzili do serii rzutów karnych, w których okazali się lepsi. Nie pomogła nawet tajna broń Pepa Guardioli - bramkarz Ederson oddelegowany do przedostatniego rzutu karnego.

- Mój trenerski honor ucierpiał . Jeśli udowodniłem coś przez 15 lat kariery, to to, że gracze z akademii zawsze mają miejsce w moich drużynach, jeśli są odpowiednio dobrzy. Niewiele rozumiem z wypowiedzi Ulego. Jego zarzuty były zupełnie bezpodstawne - tłumaczył Tuchel.

Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem jest Bayern - atut własnego boiska może im pomóc. O wyniku mogą zdecydować niuanse. Więcej kontuzji jest po stronie gospodarzy, ale to goście od dłuższego czasu nie mogą stawiać na swojego podstawowego bramkarza i stopera. Wypadł także Dani Carvajal.

Przewidywane składy na mecz Bayern - Real

Mecz Bayern Monachium - Real; gdzie oglądać?

Mecz Bayern - Real: stream w internecie

Dostęp do meczu w internecie tylko dzięki platformie Polsat Box Go. Dostęp na miesiąc kosztuje do niej 40 złotych. Studio rozpocznie się już o godzinie 19:00. Wśród gości Jerzego Mielewskiego będą Przemysław Łagożny, Piotr Urban, Roman Kołtoń i Tomasz Hajto.