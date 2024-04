Bilety dla kibiców Wisły Kraków na finał Pucharu Polski z Pogonią Szczecin. Kiedy i gdzie ruszy sprzedaż? Ceny

Bilety na finał Pucharu Polski na sektory dla kibiców Wisły Kraków

Na półfinał Wisły z Piastem zabrakło wolnych miejsc. Widowisko śledziło w Krakowie przy Reymonta 33 tys. kibiców. Łatwo sobie zatem wyobrazić, jakie jest zainteresowanie finałem na PGE Narodowym w Warszawie. Słowem, porównywalne. A może i większe! W końcu klub po chudych latach może sięgnąć po prestiżowe trofeum - jako pierwszoligowiec.

Finał odbędzie się 2 maja (czwartek) o godzinie 16:00. PZPN zgłosił stadion na ponad 40 tys. widzów. Kibice Wisły mają zasiąść w zorganizowanej grupie na sektorach za bramką od strony ulicy Ryszarda Siwca: od D3 do D8 oraz od G7 do G14. Pogoń zajmie parter i piętro trybuny od al. Księcia Józefa Poniatowskiego: to sektory D13-D18 i G25-G32. Jednym i drugim przysługuje po około 10 tys. biletów w jednakowej cenie 80 zł. W przypadku Portowców pięć tys. rozdystrybuował już klub, a kolejnych pięć tys. sprzeda stowarzyszenie kibiców.