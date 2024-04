Szalony mecz Barcelona - Valencia na zakończenie kolejki ligi hiszpańskiej

Jednak Duma Katalonii z prowadzenia cieszyła się zaledwie 5 minut. Całkowicie nieudaną próbę pułapki ofsajdowej wykorzystał Hugo Duro, który zupełnie sam popędził do prostopadłego podania. Do piłki jako pierwszy przed polem karnym gospodarzy dopadł Marc-Andre ter Stegen, ale próbując ograć napastnika rywali, praktycznie oddał mu piłkę, a ten z łatwością wpakował ją do pustej bramki.