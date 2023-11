Cracovia - Śląsk Wrocław ONLINE. Lider przyjeżdża do Krakowa. Walczy o utrzymanie pozycji! Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [10.11.2023]

PKO Ekstraklasa. Cracovia - Śląsk Wrocław ONLINE

Jacek Zieliński, trener Cracovii: - Zdobyli już 30 punktów, więc mówienie, że mieli szczęście jest lekką przesada, bo oprócz tego, że szczęście sprzyja lepszym, to jeszcze trzeba na to zapracować. To zbilansowany zespół, grający nieskomplikowaną piłkę. Poza tym Eric Exposito jest chyba w życiowej formie. Ta drużyna ma solidną defensywę, mocną linię środkową, nic dziwnego, że jest liderem. Jak każdy zespół i ją można pokonać

Jacek Magiera, trener Śląsk Wrocław:- Na swoją markę mamy pracować cały czas. To jest droga do tego, aby wygrywać. Zwycięstwa z pewnością budują pewność siebie. To buduje piłkarzy, pokazuje że kierunek, który obraliśmy, jest dobry. Mamy zaufanie do siebie. Zespół dobrze się czuje ze sobą, chce ze sobą pracować, przebywać, walczyć za siebie. To jest największe zwycięstwo , jakie dokonaliśmy, że ta drużyna wychodząc na boisko jest jednością