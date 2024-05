Mecz Śląsk Wrocław - Cracovia online. WKS jeszcze marzy o mistrzostwie. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Śląsk Wrocław - Cracovia. Gdzie oglądać?

Śląsk Wrocław nie jest już tak skuteczną drużyną jak to miało miejsce w pierwszej części sezonu. W konsekwencji słabszej dyspozycji ekipy z dolnośląskiego Jagiellonia Białystok wskoczyła na fotel lidera i jest blisko zapewnienia pierwszego tytułu mistrzowskiego. Choć WKS nie chce składać broni ciągle ma chrapkę na wywalczenie swojego pierwszego mistrzostwa od 2012 roku. Podopieczni Jacka Magiery w ostatnich meczach spisuje się jednak dość średnio.

Na trzy poprzednie mecze wygrali... jedno. I to z ostatnim w tabeli ŁKS Łódź (2:1). Natomiast polegli z Ruchem Chorzów (2:3) oraz bezbramkowo zremisowali z Legią Warszawa przy Łazienkowskiej.

Jacek Magiera, trener Śląska Wrocław: - Robię to, co uważam za stosowne dla dobra drużyny. Nie wiem jeszcze, czy Patryk Klimala wróci kadry na mecz z Cracovią, decyzję podejmiemy po ostatnim treningu. Jak postanowię, że zasłużył na powrót, to wróci. Jak uznam, że zapracował na to, by wyjść w podstawowym składzie - wyjdzie. Przyszedł tutaj, żeby strzelać gole i tego od niego oczekujemy. Jego reakcja w ostatnim mikrocyklu treningowym była dobra. Wciąż na niego liczę