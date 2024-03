Czas na 25. kolejkę PKO Ekstraklasy. Derbowa seria gier w Poznaniu oraz na Śląsku. Jakie ciekawe mecze będą nas czekać? (zapowiedź)

Czas na 25. kolejkę PKO Ekstraklasy. Derbowe starcia

Do końca rozgrywek pozostało 10 kolejek, a na palcach jednej ręki można policzyć zespoły tworzące "bezpieczny środek tabeli". W zgodnej opinii sześć drużyn uczestniczy w wyścigu o tytuł mistrza kraju, a siedem nie może być pewnych utrzymania.

Wielki Derby Śląska. Ruch Chorzów kontra Górnik Zabrze

I właśnie sobotni mecz chorzowian z Górnikiem Zabrze wysuwa się na czoło wydarzeń najbliższej serii. Będzie to bowiem już 123. odsłona Wielkich Derbów Śląska, jak określana jest rywalizacja tych zespołów. Z dotychczasowych takich spotkań zabrzanie wygrali 48, w 40 nie wyłoniono zwycięzcy, a "Niebiescy" byli lepsi 34 razy.

Derby Poznania. Lech Poznań walczy z Wartą Poznań

Emocji nie powinno też zabraknąć w drugim meczu derbowym - o prymat w Poznaniu Lech powalczy z Wartą. Od powrotu "Zielonych" do ekstraklasy przegrali oni wszystkie siedem spotkań z lokalnym rywalem, ale trener Dawid Szulczek przed każdym zapowiada, że jego piłkarze spróbują dobrać się do skóry bardziej utytułowanemu sąsiadowi.

Większa presja ciążyć będzie na "Kolejorzu" z racji możliwości, ambicji i oczekiwań, ale także z powodu słabych ostatnio wyników. Lech nie trafił do siatki od 450 minut, licząc mecze ligowe i pucharowy, przegrany z Pogonią Szczecin po dogrywce. Ostatnie niepowodzenia przełożyły się na stratę czterech punktów do prowadzącego w tabeli duetu.

Warta z kolei udanie rozpoczęła rundę, ale w poniedziałek doznała niespodziewanej porażki z zamykającym tabelę ŁKS i ten wynik też zaniepokoił jej sympatyków, liczących na jak najszybsze zapewnienie sobie utrzymania.

Łodzianie, choć wciąż nieco odstają od reszty stawki, to w dwóch ostatnich występach pokusili się o komplet punktów. Poprzednio miało to miejsce w ich przypadku w ekstraklasie w 2011 roku. Z kolei na serię trzech wygranych czekają od 2009, ale o to będzie trudno, bo w niedzielę podejmą broniący tytułu Raków.

Ekipa z Częstochowy w środę zwycięsko odrobiła zaległości (2:0 z Koroną) i zbliżyła się do pary z Białegostoku i Wrocławia na dwa "oczka". Niektórzy właśnie w dysponującym szeroką kadrą Rakowie widzą faworyta w walce o mistrzostwo.

Inny mecz między drużynami mającymi odmienne cele odbędzie się w Kielcach, gdzie rywalem 15. w tabeli Korony będzie piąta Pogoń. Szczecinianie wystartowali w tej rundzie najlepiej z czołówki, ale przed tygodniem niespodziewanie ulegli u siebie Zagłębiu Lubin 0:2 i ich dystans do liderów zwiększył się do pięciu punktów.