Mecz Widzew Łódź - Raków Częstochowa online. Hit soboty w PKO Ekstraklasie. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Widzew - Raków online. O co jeszcze walczy mistrz?

Widzew jest rozpędzony. Ostatnio wygrał na Stadionie Śląskim z Ruchem Chorzów 3:2. Jego seria to sześć meczów bez porażki (cztery zwycięstwa, dwa remisy). Natomiast Raków w debiucie Dusana Kuciaka (i po jego błędzie) przegrał z Górnikiem Zabrze 0:1. Czarna seria to pięć spotkań bez przełamania (trzy remisy, dwie porażki).

To mecz sąsiadów z tabeli. Raków jest dopiero siódmy i ma 46 punktów, ósmy Widzew zgromadził 42. Nie dojdzie więc do roszady, ale w przypadku porażki zespół z Częstochowy może wypaść z walki o podium, a co za tym idzie również eliminacji europejskich pucharów.

Daniel Myśliwiec, trener Widzewa: - Raków stosuje podwójne wcięcia w bocznej strefie. Mamy świadomość, że to nie będzie tak, że zamknięmy środek i będziemy mieli spokój. Musimy bronić w inny sposób niż w meczu z jesieni. W tamtym spotkaniu obie drużyny były na innym etapie, teraz będziemy chcieli wprowadzić pewne korekty, ale nie zmieni się jedno - jeżeli będziemy konsekwentni, to możemy liczyć na dobry wynik.

Dawid Szwarga, trener Rakowa: - Jedziemy do Łodzi po to, aby wygrać mecz i to jest nasz cel numer jeden, natomiast chcemy to zrobić poprzez realizowanie zadań na dobrej intensywności, zarówno w defensywie, jak i w ataku. Chcemy zagrać według naszych zasad, z pasją, z walką o każdą piłkę. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny jest ten mecz dla kibiców, ale także dla nas.