Czesław Michniewicz: Jeden z tytułów, który napisał, że podzieliłem Polskę jutro powinien napisać, że połączyłem Polskę

- Czy to mit założycielski jak mecz z Niemcami? To odległa perspektywa, choć oczywiście chciałbym, żeby to był fundament. Mogę sobie marzyć, ale trzeba do Kataru najpierw pojechać. Po drodze jest Liga Narodów. Wiemy, jak bywało poprzednio. Nie wystarczy awansować na turniej, żeby pojechać na turniej (Michniewicz nawiązał do zwolnienia Jerzego Brzęczka przez Zbigniewa Bońka po udanych eliminacjach Euro 2020 - red.). To tytułem żartu. Chciałbym podziękować bardzo osobie, bez której mnie by nie było. Poszedł pod prąd, wbrew wielu z pozorom mądrym głowom, krytykom. Zaufał mi. Mówię o prezesie Czarku Kuleszy. Dziś wspólnie świętujemy. Jeden z tytułów, który napisał, że podzieliłem Polskę jutro powinien napisać, że połączyłem Polskę - dodał Michniewicz.

- Kamil Glik miał delikatny uraz. Większość piłkarzy nawet by nie zaczęło rozgrzewki z czymś takim. Kamil powiedział, że spróbuje. Po rozgrzewce dodał, żeby mieć w gotowości przygotowanego zawodnika na jego pozycję. Od pierwszych minut rozgrzewaliśmy Michała Helika. Ale jak to Kamil. Jak noga nie zostanie urwana to gra. Mam olbrzymi szacunek do niego. W przerwie mieliśmy problem z Kamilem i Krystianem Bielikiem, który podkręcił kolano. Na drobny uraz narzekał też Bartek Bereszyński. Na szczęście wszyscy dotrwali do końca. To pokazuje, z jakim poświęceniem ci chłopcy zagrali. Ta nagroda w postaci zwycięstwa osłodzi im ból, jaki towarzyszył w trakcie meczu - podkreślił selekcjoner.