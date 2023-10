Dawid Drachal młodzieżowcem miesiąca w PKO Ekstraklasie. Raków Częstochowa nie zarejestrował go do rozgrywek Ligi Europy

Dawid Drachal najlepszym młodym graczem w Ekstraklasie

- Ten dzień na pewno zapamiętam na długo. Nie spodziewałem się, że w jednym meczu strzelę trzy bramki. Ostatni raz zdarzyło mi się to chyba jak grałem w drużynie U-10 albo U-9. Bardzo się cieszę z tego wyczynu, ale oczywiście najważniejsze jest to, że trzy punkty trafiły do Częstochowy, bo wynik drużynowy jest w piłce dużo ważniejszy - powiedział Drachal po meczu z Ruchem.

Drachal w obecnym sezonie zagrał w siedmiu meczach Ekstraklasy. Na swoim koncie nie ma ani minuty w Lidze Europy. Dlaczego? Powód jest banalny. 18-latek nie został zarejestrowany do tych rozgrywek. Po dwóch meczach fazy grupowej LE Raków ma zero punktów i zero strzelonych bramek. Czy to był błąd Dawida Szwargi? Młody pomocnik mógłby się przydać nawet po wejściu z ławki.

Dawid Drachal w Rakowie Częstochowa: