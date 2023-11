Erik Exposito odwiedził wrocławskie zoo i nakarmił kapibary. Hiszpański napastnik zaprasza kibiców na mecz z Rakowem

Śląsk i wrocławskie zoo mają "sztamę"

Śląsk Wrocław w poprzednim sezonie miał ogromne problemy na wielu płaszczyznach. Na pierwszy plan wysuwał się aspekt sportowy, gdyż WKS do samego końca walczył o utrzymanie w Ekstraklasie. Kolejnym zagadnieniem była sytuacja finansowa. Wielkie kontrowersje wzbudziły doniesienia medialne, które pojawiły się w kwietniu 2023 roku. Piotr Uhle na Twitterze informował, że cztery miliony złotych, które miały trafić do wrocławskiego zoo, ostatecznie zostaną przekazane do lokalnego klubu.