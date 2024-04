Wojciech Kowalczyk o sytuacji w Ekstraklasie. Genialna riposta na wpis Bońka!

Genialna riposta Wojciecha Kowalczyka na wpis Zbigniewa Bońka

Wojciech Kowalczyk czyli znany i lubiany ekspert Kanału Sportowego i portalu Weszło po raz kolejny mówiąc kolokwialne poddymił w mediach społecznościowych swoją odpowiedzią na wpis byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) i legendy polskiego futbolu Zbigniewa Bońka. Były piłkarz takich klubów jak Roma czy Juventus określił piątkowy wynik Jagiellonii Białystok z Pogonią jako tlen dla reszty stawki ligowej czołówki tabeli.

Srebrny medalista z igrzysk olimpijskich w Barcelonie odniósł się bowiem do jego stwierdzenia, że "wynik Jagi to tlen dla Śląska i Lecha", gdyż drużyna Adriana Siemieńca w piątek tylko zremisowała z Pogonią Szczecin. Co mógł odpowiedzieć Kowalczyk? Ano klasycznie i w swoim stylu - bez obijania w bawełnę! - Śląsk z tym tlenem to na oiomie leży - stwierdził.