Ernest Muci pożegnał się z Legią Warszawa na Instagramie. "Jestem naprawdę dumny, że mogłem grać w największym klubie w Polsce"

Ernest Muci odszedł do Turcji

Ernest Muci już oficjalnie dołączył do Besiktasu. Kibice Legii Warszawa myśleli, że saga transferowa związana z Albańczykiem się skończyła i "Wojskowi" go nie sprzedadzą napastnika, aż nagle turecki klub zaoferował 10 mln euro. To kwota nie do odrzucenia. Ekipa ze stolicy będzie musiała znaleźć godnego następcę. Dziennikarze uważają, że do Legii idealnie pasowałby Kajetan Szmyt z Warty Poznań.