Fabrizio Romano ma spore kłopoty. Wysyłał "nieetyczne" oferty

- W ciągu siedmiu lat mojej kariery w najwyższej lidze otrzymałem wiele specjalnych próśb, ale nigdy czegoś takiego. To ma być jeden z najsłynniejszych "dziennikarzy" świata. To całkowicie bezsensowne i pamiętam, że po tym incydencie przestałem śledzić go w mediach społecznościowych. Z komercyjnego punktu widzenia z pewnością mogłoby to wygenerować więcej obserwujących, a ponadto zapewnić sponsorom klubu większą widoczność. Jednak z etycznego punktu widzenia byłoby to niewłaściwe, gdyby mnie o to pytano - potwierdził te doniesienia były już dyrektor do spraw marketingu zespołu ze stolicy Norwegii, Mehran Amundsen-Ansari.