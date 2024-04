Plotki transferowe dotyczące Legii Warszawa. Szykuje się kilka głośnych powrotów? Niezgoda może znów zagrać dla "Wojskowych"

- To nie jest tak, że otrzymaliśmy 10 mln euro w jednym rzucie od Besiktasu. To są raty, korzystne dla nas, gdyż to stabilizuje nam kwestie transferowe przynajmniej na kolejne dwa sezony. Dużą część pieniędzy uzyskamy w tym roku, trochę mniejszą w następnym. To powoduje stabilizację pod względem planowania transferów czy potrzeby ich robienia. Nie będziemy aż tak bardzo zmuszeni do przeprowadzenia ruchów, dzięki ratom, pieniądzom, które uzyskaliśmy z Muciego - powiedział Jacek Zieliński cytowany przez portal Legia.net.