Fatalna kontuzja Blaza Kramera. Napastnik Legii Warszawa może pauzować nawet trzy miesiące! Musi przejść operację

Blaz Kramer z Legii Warszawa kontuzjowany. Ile będzie pauzował?

Sytuacja kadrowa Legii Warszawa robi się bardzo ciężka. Forma ofensywna jest w opłakanym stanie, a Jacek Zieliński nie przeprowadził żadnego transferu napastnika w zimowym okienku. Z klubu odszedł za to Ernest Muci, który był jednym z najbardziej kreatywnych zawodników. Z powodu urazu kilka tygodni temu wypadł Tomas Pekhart. Po niedzielnym hicie Widzew Łódź - Legia Warszawa do listy kontuzjowanych musimy dopisać Blaza Kramera. Na początku drugiej połowy Kramer upadł na murawę w polu karnym łodzian. Słoweniec od razu wezwał sztab medyczny. Uskarżył się na ból w lewej stopie. Przyłożenie do niej lodu nie pomogło - konieczna okazała się zmiana.

W poniedziałek Legia Warszawa wydała komunikat w sprawie swojego zawodnika. Okazuje się, że napastnik może pauzować nawet trzy miesiące z powodu złamania kości. Niewykluczone, że sezon 2023/24 właśnie się dla niego skończył. "Wojskowi" są skazani na grę Markiem Gualem oraz Maciejem Rosołkiem. Kibice od dawna narzekają na tego drugiego i chcą jak najszybciej się go pozbyć.