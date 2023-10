FC Barcelona - Real Madryt ONLINE. Czas na pierwsze ligowe El Clasico! Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [28.10.2023]

El Clasico. FC Barcelona - Real Madryt ONLINE. Gdzie oglądać?

Już w najbliższą sobotę wielki klasyk hiszpańskiej piłki pomiędzy Barceloną, a Realem Madryt. W dalszym ciągu nie wiadomo do końca, czy wystąpi w nim kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski, który wraca po kontuzji. Według najświeższych doniesień medialnych z Półwyspu Iberyjskiego Polak ma ostatecznie zagrać w klasyku, choć nie wiadomo, czy od początku, czy rozpocznie mecz na ławce i zamelduje się na placu gry w drugiej połowie.

Dodatkowo hiszpańscy dziennikarze zapowiadają powrót kontuzjowanych zawodników w postaci Raphinhi, Julesa Kounde, Pedriego oraz Frenkiego De Jonga. Piłkarze wznowili już treningi z pierwszym zespołem i mają być brani pod uwagę w kadrze meczowej.

W trwającym sezonie hiszpańskiej ekstraklasy to jednak "Królewscy" radzą sobie minimalnie lepiej. Podopieczni Carlo Ancelottiego aktualnie są liderem La Liga, mając tyle samo punktów co druga Girona - 25. Z kolei piłkarze "Dumy Katalonii tracą do nich jedno "oczko" przed wielkim klasykiem. Zatem jedna i druga strona będzie miała o co grać. Stawką jest przecież pozycja lidera w najwyższej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii.