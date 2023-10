FC Barcelona zdecydowała, że zrobi wszystko aby zatrzymać Joao Felixa na dłużej niż sezon. "Mamy cały sezon na przygotowanie propozycji"

Barcelona chce zatrzymać swoją gwiazdę!

W teorii umowa wypożyczenia Portugalczyka z Atletico Madryt do FC Barcelony nie zawiera opcji wykupu to władze "Dumy Katalonii" zrobią wszytko co w ich mocy, aby zatrzymać świetnie spisującego się w ostatnich meczach Blaugrany portugalskiego atakującego.

Jak zaznacza jedna osoba związana z klubem z Katalonii mają jeszcze dużo czasu na załatwienie formalności ws. Joao Felixa.