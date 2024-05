Mecz Girona - Barcelona: gdzie oglądać Roberta Lewandowskiego? Transmisja w telewizji i stream w internecie Jacek Czaplewski

Lewandowski znów w akcji. Barcelona gra z Gironą PAP/EPA

Mecz Girona - FC Barcelona to doskonała okazja dla Roberta Lewandowskiego, by zapolować na kolejne gole i wrócić do gry o koronę króla strzelców ligi hiszpańskiej. Początek w sobotę o godzinie 18:30. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tylko na jednym kanale, stream w internecie będzie płatny.