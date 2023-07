Filip Marchwiński przedłużył kontrakt z Lechem Poznań. Zostaje do czerwca 2025 roku. Kiedy rekordowy transfer? Jacek Czaplewski

Filip Marchwiński po podpisaniu umowy lechpoznan.pl/fot. Przemysław Szyszka

PKO Ekstraklasa. Filip Marchwiński przedłużył kontrakt z Lechem Poznań. Nowa umowa obowiązuje do czerwca 2025 roku. W tej chwili to najcenniejszy talent Kolejorza. W sobotę jego dwa gole przesądziły o wygranej nad Piastem Gliwice (2:1). - To jest mój klub, jestem jego wychowankiem i ostatnio z dumą miałem okazję po raz pierwszy nosić kapitańską opaskę - przyznał popularny w Wielkopolsce "Marchewa".