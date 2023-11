Fortuna Puchar Polski. Wisła Kraków - Polonia Warszawa ONLINE. Walka o 1/8 finału Pucharu Polski. TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Wisła - Polonia ONLINE

Czas na bardzo interesujące starcie. Przy Reymonta w szranki staną obie ekipy grające na co dzień w Fortuna 1. Lidze. Stawką awans do 1/8 finału Pucharu Polski. Kto wyszarpie bilet do kolejnej rundy? Przekonamy się już wkrótce. Początek meczu w Krakowie o godz. 21:00.

Wydaje się, że faworytem będą gospodarze, jednak za Wisłą ostatnio trudne tygodnie. Podopieczni Radosława Sobolewskiego w ostatnich dwóch ligowych meczach zebrali ledwie punkt remisując kilka dni temu z Zagłębiem Sosnowiec (0:0), a jeszcze wcześniej niespodziewanie przegrywając z Podbeskidziem Bielsko-Biała (1:2).

Z kolei Polonia Warszawa po zwycięstwie z GKS Katowice (2:0) pod koniec października, najpierw poległa w zaległym meczu z Lechią Gdańsk (0:1) na własnym terenie, by później podzielić się z punktami z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza (1:1). W pierwszoligowej tabeli Wisła plasuje się na miejscu ósmym, a beniaminek ze stolicy na jedenastym.