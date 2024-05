Śląsk Wrocław miał problemy, ale wygrał w Łodzi. ŁKS żegna się z PKO Ekstraklasą

Śląsk Wrocław strzelił gola w Łodzi. Karol Arys nie uznał trafienie wrocławian

Wciąż mający minimalne nadzieje na utrzymanie w lidze ŁKS od początku wyglądał nieco lepiej, ale przez większość pierwszej połowy wiało nudą. Jako pierwszy bramce wrocławian zagroził Rahil Mammadov uderzeniem z dalszej odległości, ale Rafał Leszczyński interweniował bez zarzutu.

W 38. minucie powinien paść gol dla gospodarzy. Dokładne dośrodkowanie z prawej strony boiska dotarło do Engjëlla Hotiego. Ten w pierwszym kontakcie podbił piłkę, a w drugim uderzył obok bramki, a był niemal w stuprocentowej sytuacji do otwarcia wyniku meczu w Łodzi.

Wydawało się, że niewykorzystana okazja łodzian zemściła się tuż przed przerwą. Petr Schwarz wyprowadził kontratak, zagrał do Erika Exposito, który popędził w stronę bramki miejscowych i wyłożył piłkę do Nahuela Leivy. Gracz Śląska z bliskiej odległości wpakował futbolówkę do siatki, jednak sędzia Karol Arys miał wątpliwości, co do uznania tej bramki. Arbiter podbiegł do monitora VAR i po analizie stwierdził, że we wcześniejszej fazie akcji Łukasz Bejger faulował przeciwnika i trafienia dla wrocławian nie uznał.