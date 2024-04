Gdzie oglądać mecz Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów? Transmisja w telewizji oraz stream w internecie

Gdzie oglądać mecz Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów?

Mecz pomiędzy Śląskiem, a Ruchem będzie za pewne niezwykle emocjonujący. Mimo że w teorii spotka się drużyna z czołówki oraz ekipa walcząca nieudolnie o utrzymanie to stawka spotkania 30. kolejki będzie olbrzymia. Ruch na dobrą sprawę nie może już sobie pozwolić na wpadkę. Jeśli przegra - widmo spadku będzie już niemal pewne. A jeśli sprawi sensację na arenie rywala to podtrzyma swoje szanse na utrzymanie przynajmniej do następnej kolejki, kiedy zmierzy się z Lechem Poznań.

Śląsk nie będzie chciał jednak na to pozwolić. Drużyna z województwa dolnośląskiego musi gonić liderującą Jagiellonię Białystok i również nie może sobie pozwolić na wpadkę jeśli jeszcze myśli o mistrzostwie Polski. Podopieczni Jacka Magiery w ostatniej kolejce bezbramkowo zremisowali z Legią przy Łazienkowskiej. Wcześniej przyszła porażka z rewelacyjnie grającym Górnikiem Zabrze (0:2). Ostatnie zwycięstwo przypadło na 27. kolejkę z Wartą Poznań (2:1).