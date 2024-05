Skrót meczu Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa 2:0. Mistrz Polski nie obroni tytułu. "Miedziowi" strzelali same ładne gole

Skrót meczu Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa

Raków posiadał zdecydowaną przewagę, częściej gościł na połowie gospodarzy, ale wynikało to w dużej mierze z taktyki Zagłębia. Zespół trenera Waldemara Fornalika po stracie piłki cofał się cały na swoją połowę i czekał, co zrobią rywale. Lubinianie ustawili się na grę z kontry i doczekali się swojej szansy, ale Kacper Chodyna zachował się fatalnie wybiegając sam na sam z Vladanem Kovacevicem i nawet nie zdołał oddać strzału.

Poza pierwszymi chwilami, kiedy Zagłębie mocno ruszyło na Raków, inicjatywę na początku meczu posiadali goście i szybko mogło się to przełożyć na gola. Chorwat Ante Crnac przedarł się lewym skrzydłem i znalazł w polu karnym, ale nie dokręcił piłki i ta minęła światło bramki.

Raków Częstochowa na własne życzenie skomplikował sobie drogę do obrony mistrzowskiego tytułu oraz europejskich pucharów w przyszłym sezonie. Podopieczni Dawida Szwargi polegli w Lubinie z Zagłębiem…

Znacznie lepiej skrzydłowy Zagłębia spisał się tuż przed przerwą. To był moment, kiedy gra się wyrównała i lubinianie też zaczęli przedzierać się pod pole karne rywali. Po jednym z takich wypadów Tomasz Makowski popisał się świetnym podaniem do Chodyny, a ten mocnym strzałem przy bliższym słupku trafił do siatki. Wydaje się, że lepiej w tej sytuacji powinien się zachować Kovacevic.