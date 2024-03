Gdzie oglądać mecz Stal Mielec - Lech Poznań w telewizji i internecie? Rewelacja wiosny kontra "Kolejorz"

Gdzie oglądać mecz Stal Mielec - Lech Poznań?

Lech Poznań w rundzie wiosennej wygląda bardzo przeciętnie. "Kolejorz" zaliczył serię czterech meczów bez strzelenia gola. Ekipa Mariusza Rumaka przełamała się z Wartą Poznań, ale wygrana z "Zielonymi" nie jest dobrym wyznacznikiem. Najważniejszym wydarzeniem może okazać się powrót do gry Mikaela Ishaka. Szwed od długiego czasu zmaga się z urazem.

Kamil Kiereś, trener Stali Mielec: - Uważam, że jest duża motywacja i też duża mobilizacja. Choćby to, że była przerwa na reprezentację. Wiemy, że jesteśmy wysoko w tabeli. Wiemy też, że ostatnio na meczach, które tutaj były czy z ŁKS-em, czy z Ruchem Chorzów, czy z Rakowem wcześniej ta frekwencja była na wysokim poziomie. I też wiemy o tym, że będzie pełny stadion.

Stal Mielec to jedna z najlepszych ekip w rundzie wiosennej. Kamil Kiereś dokonuje cudów za sterami drużyny, która nie dysponuje wielkimi środkami i fantastycznym składem. Obecny szkoleniowiec wyciąga ze swoich zawodników 110 procent. W 2024 roku Stal Mielec wygrała ze Śląskiem Wrocław czy zremisowała z Rakowem Częstochowa. Może to robić wrażenie.

Mariusz Rumak, trener Lecha Poznań: - W niedziele podejmiemy decyzje czy Mikael Ishak pojedzie z nami do Mielca. Zobaczymy, jak zareaguje w treningu. Po rozmowie z nim uznamy, czy może znaleźć się w kadrze. Jednak po takiej przerwie, jeśli nawet by się znalazł w zespole, nie liczmy na to, że będzie gotowy na pełne 90 minut.