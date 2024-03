Gdzie oglądać mecz Widzew Łódź - Korona Kielce w telewizji i internecie? Goście są tuż nad strefą spadkową

Gdzie oglądać mecz Widzew Łódź - Korona Kielce?

Korona Kielce zajmuje obecnie 15. miejsce i ma tyle samo punktów co Puszcza Niepołomice, która znajduje się w strefie spadkowej. Drużyna Kamila Kuzery potrzebuje punktów, gdyż sezon wchodzi w decydującą fazę. Złocisto-Krwiści niedługo mogą pożegnać się z Ekstraklasą.

Kamil Kuzera, trener piłkarzy Korony: - Weszliśmy w decydującą fazę sezonu, nie mamy już żadnego marginesu błędu. Jeśli chcemy poprawić naszą sytuację, to wszyscy, także ja i cały sztab szkoleniowy, muszą dać z siebie wszystko to, co mają najlepszego. Potrzebna nam jest przede wszystkim koncentracja i odpowiedzialność.